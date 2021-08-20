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Путин и Меркель начали переговоры в Москве

Путин и Меркель начали переговоры в Москве В Кремле начались переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В регионе
20 августа 2021 г. 15:23
Путин и Меркель начали переговоры в Москве

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, лидеры России и Германии планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе борьбу с пандемией коронавируса, конфликт на востоке Украины, ситуацию вокруг Беларуси и обстановку в Афганистане.

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