Путин и Макрон обсудили по телефону Запорожскую АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину. Это был их первый разговор с 28 мая.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину. Это был их первый разговор с 28 мая.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы президенты "отметили важность скорейшего направления" на Запорожскую АЭС миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и российский президент выразил готовность содействовать в этой миссии.

Путин заявил Макрону, что украинские обстрелы Запорожской АЭС грозят "масштабной катастрофой". По его словам, важно скорее направить миссию МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку вокруг АЭС.

Лидеры двух стран также обсудили сделку по вывозу украинского зерна, заключенную в Стамбуле 22 июля. Президент России отметил, что для экспорта российской продукции из черноморских портов "по-прежнему сохраняются препятствия".