Путин и Макрон обсудили ход российско-украинских переговоров

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели ход переговоров между Москвой и Киевом.

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели ход переговоров между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, российский лидер при этом изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей.

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры условились оставаться на связи.