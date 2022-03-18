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Путин и Макрон обсудили ход российско-украинских переговоров

Путин и Макрон обсудили ход российско-украинских переговоров Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели ход переговоров между Москвой и Киевом.
В регионе
18 марта 2022 г. 21:13
Путин и Макрон обсудили ход российско-украинских переговоров

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели ход переговоров между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, российский лидер при этом изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей.

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры условились оставаться на связи.

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