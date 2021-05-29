Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С визитом в России по-прежнему находится президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, вчера и сегодня происходило общение двух президентов - Лукашенко и Путина", - сказал представитель Кремля, напомнив, что в пятницу прошли официальные переговоры лидеров.

"Сегодня неформальная часть этих переговоров", - отметил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко еще в пятницу "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга". "Сегодня они совершили морскую прогулку", - сообщил Песков, обещав, что пресс-служба Кремля в ближайшее время распространит фото- и видеоматериалы об этом путешествии.

Как отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, ничего необычного в том, что общение двух лидеров в Сочи продлилось больше одного дня, нет. "Александр Григорьевич неоднократно оставался с ночевкой (в РФ). Любой гражданин Беларуси вообще на самом деле чувствует себя (в России) как дома, он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане", - сказал Песков.