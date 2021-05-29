О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку.
В регионе
29 мая 2021 г. 21:55
Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С визитом в России по-прежнему находится президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, вчера и сегодня происходило общение двух президентов - Лукашенко и Путина", - сказал представитель Кремля, напомнив, что в пятницу прошли официальные переговоры лидеров.

"Сегодня неформальная часть этих переговоров", - отметил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко еще в пятницу "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга". "Сегодня они совершили морскую прогулку", - сообщил Песков, обещав, что пресс-служба Кремля в ближайшее время распространит фото- и видеоматериалы об этом путешествии.

Как отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, ничего необычного в том, что общение двух лидеров в Сочи продлилось больше одного дня, нет. "Александр Григорьевич неоднократно оставался с ночевкой (в РФ). Любой гражданин Беларуси вообще на самом деле чувствует себя (в России) как дома, он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане", - сказал Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания министерства экономики
29 мая 2021 г. 18:03
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
Али Асадов: Мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли не отдадим
29 мая 2021 г. 14:44
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
Видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны
29 мая 2021 г. 13:04
В Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
ФотоВ Агдаме и Ходжавенде состоялось открытие новых воинских частей
29 мая 2021 г. 12:03
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план города Агдам - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 00:47
Подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
ВидеоПодготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 20:29
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
Минобороны: На нахчыванском направлении наши позиции подверглись обстрелу
28 мая 2021 г. 11:26
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
Исполнилось 103 года со дня создания Азербайджанской Демократической Республики
28 мая 2021 г. 00:00
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
27 мая 2021 г. 20:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi