Путин и Лукашенко проводят встречу в Сочи

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи, главы государств планируют обсудить сотрудничество между двумя странами, в том числе интеграционные процессы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Президенты начали беседу тет-а-тет, позже к ним присоединятся делегации.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, планируется "обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".