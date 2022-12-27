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Путин и Лукашенко проводят встречу в Русском музее

Путин и Лукашенко проводят встречу в Русском музее Президент России Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко на рабочий завтрак в Русском музее.
В регионе
27 декабря 2022 г. 12:16
Путин и Лукашенко проводят встречу в Русском музее

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко на рабочий завтрак в Русском музее.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Белта.

Сообщается, что они обсудят двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

Путин отметил, что возможность поговорить с белорусским коллегой была у него и вечером 26 декабря на неформальном саммите СНГ, и утром 27 декабря.

"В такой неформальной обстановке продолжим наше общение в замечательных интерьерах, - сказал он. - Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка. Поэтому встретиться на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати. Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе имея в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективнее", - отметил он.

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Версия на английском языке Putin- Lukashenko meeting gets underway at Russian Museum

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