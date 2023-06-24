Путин и Лукашенко поговорили после отступления Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого",

"Сегодня в 21:00 президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону. Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в публикации.