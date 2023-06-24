О нас

Путин и Лукашенко поговорили после отступления Пригожина

Путин и Лукашенко поговорили после отступления Пригожина Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным.
В регионе
24 июня 2023 г. 22:46
Путин и Лукашенко поговорили после отступления Пригожина

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого",

"Сегодня в 21:00 президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону. Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin və Lukaşenko telefonla son vəziyyəti müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Пригожин: ЧВК Вагнер разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
Пригожин: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
24 июня 2023 г. 21:40
Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК Вагнер
Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК "Вагнер"
24 июня 2023 г. 21:21
Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в России
Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в России
24 июня 2023 г. 20:39
Цены на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси выросли вдвое
Цены на прямые рейсы между Москвой и Тбилиси выросли вдвое
24 июня 2023 г. 19:00
На автодороге из Ростова в Москву размещена военная техника
ФотоНа автодороге из Ростова в Москву размещена военная техника
24 июня 2023 г. 18:07
СМИ: Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать
СМИ: Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать
24 июня 2023 г. 17:56
В Крыму прогремели взрывы, сработали системы ПВО
В Крыму прогремели взрывы, сработали системы ПВО
24 июня 2023 г. 17:51
Иран назвал ситуацию в РФ ее внутренним делом
Иран назвал ситуацию в РФ ее внутренним делом
24 июня 2023 г. 17:45
Глава Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК Вагнер в регионе
Глава Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК "Вагнер" в регионе
24 июня 2023 г. 17:38
Глава комитета Госдумы: Бойцы ЧВК Вагнер еще могут сложить оружие и избежать наказания
Глава комитета Госдумы: Бойцы ЧВК "Вагнер" еще могут сложить оружие и избежать наказания
24 июня 2023 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi