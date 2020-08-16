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Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси Президент России Владимир Путин вновь поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
В регионе
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16 августа 2020 г. 15:01
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вновь поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Беларуси, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщает пресс-служба.

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