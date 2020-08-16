Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси

Президент России Владимир Путин вновь поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент России Владимир Путин вновь поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Беларуси, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщает пресс-служба.