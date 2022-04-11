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Песков: Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины на Дальнем Востоке

Песков: Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины на Дальнем Востоке Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, которые состоятся на Дальнем Востоке, обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы двусторонней повестки.
В регионе
11 апреля 2022 г. 14:34
Песков: Путин и Лукашенко обсудят ситуацию вокруг Украины на Дальнем Востоке

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров, которые состоятся на Дальнем Востоке, обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы двусторонней повестки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что Путин и Лукашенко "вместе посмотрят космодром" Восточный и обсудят вопросы его дальнейшего развития. "Это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических", - подчеркнул он.

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