Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ким Чен Ына встретили глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию, "несмотря на занятость".

Далее у Путина и Ким Чен Ына состоятся переговоры - как с участием делегаций, так и, возможно, тет-а-тет. Как ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на них будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также будет насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.