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Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области.
В регионе
13 сентября 2023 г. 08:38
Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ким Чен Ына встретили глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Лидер КНДР поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию, "несмотря на занятость".

Далее у Путина и Ким Чен Ына состоятся переговоры - как с участием делегаций, так и, возможно, тет-а-тет. Как ранее говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на них будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также будет насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Kim Çen In “Vostoçnıy” kosmodromunda görüşüblər

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