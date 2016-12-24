Путин и Эрдоган выразили удовлетворение успешным завершением операции в сирийском Алеппо

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение сирийской проблематики.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

"С обеих сторон выражено удовлетворение успешным завершением операции в Алеппо. Тем самым - созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию", - говорится в сообщении.