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    Путин и Эрдоган выразили удовлетворение успешным завершением операции в сирийском Алеппо

    С завершением операции созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение сирийской проблематики.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

    "С обеих сторон выражено удовлетворение успешным завершением операции в Алеппо. Тем самым - созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию", - говорится в сообщении.

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