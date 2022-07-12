Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране

Президент Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент России Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", эту поездку анонсировал на брифинге 12 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса по содействию сирийскому урегулированию. И, действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз пройдёт именно там", - сказал Песков.

Он уточнил, что визит Путина состоится 19 июля, в этот же день он проведёт отдельные переговоры с президентом Турции.