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Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране

Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране Президент Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
12 июля 2022 г. 13:46
Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране

Президент России Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", эту поездку анонсировал на брифинге 12 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса по содействию сирийскому урегулированию. И, действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз пройдёт именно там", - сказал Песков.

Он уточнил, что визит Путина состоится 19 июля, в этот же день он проведёт отдельные переговоры с президентом Турции.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin to meet in Iran
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Putin İranda görüşəcək

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