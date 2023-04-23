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Путин и Эрдоган в режиме ВКС примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган в режиме ВКС примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую" Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.
В регионе
23 апреля 2023 г. 16:58
Путин и Эрдоган в режиме ВКС примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС Аккую

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом написал в своем телеграм-канале автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

"Конечно, речь пойдет о запредельно острой международной обстановке", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видео-конференцсвязи примут участие в эпохальном событии: церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую".

Также в графике главы государства посещение одного из индустриальных парков Москвы, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Ərdoğan “Akkuyu” AES-ə yanacağın çatdırılması mərasimində iştirak edəcək

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