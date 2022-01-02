О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.
В регионе
2 января 2022 г. 16:52
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией. Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Putin və Ərdoğan Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
Названы даты зимних каникул для школьников
Названы даты зимних каникул для школьников
28 декабря 2021 г. 11:35
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
В иранской провинции Ардебиль открывается пункт пропуска с Азербайджаном
27 декабря 2021 г. 07:54
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
29 декабря 2021 г. 15:29
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ
27 декабря 2021 г. 19:35
Президент назначил нового председателя правления Агентства государственных резервов
Президент назначил нового председателя правления Агентства государственных резервов
27 декабря 2021 г. 13:44
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi