Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор инициировала турецкая сторона.