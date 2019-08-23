 Наверх

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор инициировала турецкая сторона.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!