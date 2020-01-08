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Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе

Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за решение всех проблем в районе Персидского залива только мирными методами на основе международного права.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"И в связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права", - сказал Лавров журналистам.

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