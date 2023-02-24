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Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Путин и Эрдоган поговорили по телефону Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
В регионе
24 февраля 2023 г. 20:40
Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации президента Турции.

В ходе разговора обсуждался военный конфликт между Россией и Украиной, а также последствия землетрясения в Турции.

Президент Турции заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Он выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено. Турецкий лидер выразил готовность содействовать мирному процессу.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin mull Russia-Ukraine issue in phone call
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olub

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