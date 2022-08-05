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Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии

Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии Президент России Владимира Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление.
В регионе
5 августа 2022 г. 21:13
Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган считают, что важно сохранить политическое единство и территориальную целостность Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их встречи в Сочи.

"Среди затронутых вопросов были недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в документе.

Лидеры вновь подтвердили "решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями".

20:59

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что встреча глав государств продлилась чуть более 4 часов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPutin və Ərdoğan Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunmasının vacibliyini vurğulayıblar

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