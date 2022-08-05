Путин и Эрдоган подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган считают, что важно сохранить политическое единство и территориальную целостность Сирии.
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"Среди затронутых вопросов были недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в документе.
Лидеры вновь подтвердили "решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями".
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление.
Как сообщает российское бюро
Напомним, что встреча глав государств продлилась чуть более 4 часов.