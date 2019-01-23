Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и создание буферной зоны

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проведёт в среду в Кремле переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с однодневным рабочим визитом – первым зарубежным в 2019 году.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудят проблематику урегулирования в Сирии. На минувшей неделе Путин рассмотрел с постоянными членами Совета безопасности РФ темы, которые предполагается затронуть на предстоящей встрече с Эрдоганом. Ожидается, что переговоры пройдут сначала в узком формате, а затем в расширенном – с участием делегаций, в составе которых будут министры и другие официальные представители двух стран.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, ситуация в Сирии будет обсуждаться в контексте решения США о выводе своих войск из этой арабской республики. Особое внимание будет уделено выполнению российско-турецких соглашений о зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия придаёт большое значение координации действий с Турцией по вопросу сирийского урегулирования.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече на полях G20 подтвердили договорённость по сирийскому Идлибу и согласовали дальнейшие шаги.