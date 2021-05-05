Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства "Спутника V" в Турции

Стороны также затронули вопрос поставок российской вакцины в Турцию с мая

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на турецких предприятиях и поставки этого препарата в Турцию с мая, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Подробно, в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора лидеров.

По ее данным, "подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении".

"Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V", - отметили в Кремле, добавив, что "прорабатываются также возможности налаживания совместного производства вакцины на турецких предприятиях".