 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

    Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    "По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом… Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi