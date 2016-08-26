Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом… Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.