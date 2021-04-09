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Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе Путин информировал Эрдогана об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана
В регионе
9 апреля 2021 г. 19:03
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, передает Report со ссылкой на пресс-релиз Кремля.

В сообщении говорится о том, что турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по обеспечению стабилизации обстановки в регионе, поступательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Путин информировал Эрдогана об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана.

"Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Главы РФ и Турции также обсудили ряд вопросов, включая планы строительства Стамбульского канала. "С российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года", - сказано в документе.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putinlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub
Версия на английском языке Putin and Erdogan mull regulation process in Karabakh

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