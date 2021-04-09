Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе

Путин информировал Эрдогана об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование в Карабахе, передает Report со ссылкой на пресс-релиз Кремля.

В сообщении говорится о том, что турецкий лидер высоко оценил шаги РФ по обеспечению стабилизации обстановки в регионе, поступательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Путин информировал Эрдогана об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана.

"Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Главы РФ и Турции также обсудили ряд вопросов, включая планы строительства Стамбульского канала. "С российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года", - сказано в документе.