Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/Президент России Владимир Путин сегодня обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Сирии.
Как передает Report,об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Турецкой Республики Р. Т. Эрдоганом, в ходе которого продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
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