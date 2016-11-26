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    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

    Об этом сообщила пресс-служба Кремля

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/Президент России Владимир Путин сегодня обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Сирии.

    Как передает Report,об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    "Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Турецкой Республики Р. Т. Эрдоганом, в ходе которого продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.

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