Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/Президент России Владимир Путин сегодня обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Сирии.

Как передает Report,об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Турецкой Республики Р. Т. Эрдоганом, в ходе которого продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.