Путин и Эрдоган обсудили режим прекращения огня в Сирии

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров условились содействовать обеспечению режима прекращения огня в Сирии и продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве, передает Report со ссылкой на сообщение Кремля.

"Затронута проблематика сирийского урегулирования. Условлено, в частности, и далее содействовать обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии, продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-турецких связей с учетом договоренностей, достигнутых 10 марта на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.