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Путин и Эрдоган обсудили региональные вопросы

Путин и Эрдоган обсудили региональные вопросы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, обсудив с ним отношения между двумя странами и региональные вопросы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в к
В регионе
7 октября 2021 г. 12:34
Путин и Эрдоган обсудили региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, обсудив с ним отношения между двумя странами и региональные вопросы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в канцелярии президента Турции.

"В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина", - отметили в администрации Эрдогана.

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