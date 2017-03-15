 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин и Эрдоган обсудили поставку С-400 в Турцию

    Переговоры проходили в Москве 10 марта

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган провели встречу, в ходе которой затронули тему поставок российского вооружения.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", что речь идет о контракте на поставку систем противовоздушной обороны С-400.

    В данный момент турецкая сторона оценивает свои возможности, Россия готова оказать содействие в этом вопросе.

    "Стороны заинтересованы и будут продолжать разговор", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отметим, Путин и Эрдоган встретились 10 марта в Кремле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi