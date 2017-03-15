Путин и Эрдоган обсудили поставку С-400 в Турцию

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган провели встречу, в ходе которой затронули тему поставок российского вооружения.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", что речь идет о контракте на поставку систем противовоздушной обороны С-400.

В данный момент турецкая сторона оценивает свои возможности, Россия готова оказать содействие в этом вопросе.

"Стороны заинтересованы и будут продолжать разговор", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, Путин и Эрдоган встретились 10 марта в Кремле.