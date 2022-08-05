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Путин и Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию

Путин и Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях.
В регионе
5 августа 2022 г. 21:20
Путин и Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки газа в Турцию и договорились о его частичной оплате в рублях.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров двух лидеров.

"Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется - 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сообщил Новак.

Таким образом, по словам вице-премьера, Россия и Турция говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах. "На первом этапе часть поставок будет оплачиваться уже в российских рублях, это, действительно, новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул он.

Новак отметил, что ключевой сферой российско-турецких взаимоотношений является энергетика, которую лидеры очень подробно обсудили на переговорах. Он уточнил, что в том числе речь шла о строительстве атомной электростанции "Аккую". По его словам, лидеры обговорили 2023 год как срок для запуска этого проекта. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили функционирование газопровода "Турецкий поток".

Новак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений. "Для того, чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", - заключил Новак.

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