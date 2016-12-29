Путин и Эрдоган обсудили по телефону перемирие в Сирии

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре текущую ситуацию в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Кремля, в ходе разговора стороны выразили удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию.

В этом контексте президенты подчеркнули важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане.

"Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.