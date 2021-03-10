Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции

АЭС в провинции Мерсин строит госкорпорация "Росатом"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке "первого бетона" под третий блок атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции, означающей фактический старт строительства блока, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит госкорпорация "Росатом".

Путин принял участие в торжественной церемонии по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую" по видео-конференц-связи.

Глава Росатома Алексей Лихачев присутствовал непосредственно на площадке строительства АЭС. Он отметил, что с сегодняшнего дня эта стройка стала самой большой атомной стройкой в мире. "Проект является действительно уникальным. На данный момент АЭС "Аккую" - это крупнейшая атомная стройка на планете. С сегодняшнего дня здесь полномасштабно сооружаются одновременно три энергоблока", - сказал Лихачев на торжественной церемонии.

Он также отметил, что несмотря на жесткие ограничения, вызванные карантинными мерами, нам удалось процессы выстроить так, чтобы стройка не останавливалась ни на один день.

По словам Лихачева, до конца этого года на третьем энергоблоке будет смонтирована ловушка расплава. Также работы продолжаются и на площадках по строительству первого и второго энергоблоков.

По мнению президента РФ Владимира Путина, при реализации проекта строительства АЭС "Аккую" Турция получит серьезный импульс для развития атомной отрасли. "Будет придан мощный импульс развитию в Турции принципиально новой отрасли - атомной энергетики, укреплению научного и производственного потенциала страны, созданию дополнительных рабочих мест", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что "на сегодняшний день общая численность персонала на площадке превышает 8 тыс. человек и большая их часть - турецкие граждане".

Первая в Турции атомная электростанция строится на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 г. АЭС "Аккую" будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. После завершения строительства станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год.

Строительство первого блока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в июне 2020 года.