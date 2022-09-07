Путин и Цзиньпин проведут встречу в рамках ШОС в Самарканде

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях предстоящего Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях предстоящего Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

Саммит пройдет в Узбекистане 15-16 сентября 2022 года. В нем примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан.

Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.