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Путин и Бердымухамедов обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

Путин и Бердымухамедов обсудили вопросы сотрудничества в энергетике Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы сотрудничества в энергетике.
В регионе
17 января 2023 г. 13:54
Путин и Бердымухамедов обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы сотрудничества в энергетике.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Кремля.

"Лидеры двух стран высоко оценили достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства. Главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики", - сказано в сообщении.

Отметим что лидеры двух стран встречались в декабре на полях неформального саммита стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.

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Версия на английском языке Putin, Berdimuhamedov mull co-op in energy sector

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