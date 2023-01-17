Путин и Бердымухамедов обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы сотрудничества в энергетике.

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы сотрудничества в энергетике.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Кремля.

"Лидеры двух стран высоко оценили достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства. Главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики", - сказано в сообщении.

Отметим что лидеры двух стран встречались в декабре на полях неформального саммита стран СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.