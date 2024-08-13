Путин и Аббас проводят переговоры в Ново-Огареве

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом в своей резиденции в Ново-Огареве.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.
Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта и ситуации в секторе Газа. Ожидается, что тема конфликта станет основной для обсуждения.
Встреча проходит не только на фоне продолжающейся операции Израиля в секторе Газа, но и гибели в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.