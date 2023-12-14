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Путин: Главная задача - укрепление суверенитета России

Путин: Главная задача - укрепление суверенитета России Укрепление суверенитета России является важным вопросом для страны.
В регионе
14 декабря 2023 г. 13:16
Путин: Главная задача - укрепление суверенитета России

Укрепление суверенитета России является важным вопросом для страны.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.

По его словам, без этого существовать Россия просто не сможет. Финансово-технологический суверенитета он назвал главным для существования любой страны.

"Для такой страны, как Россия, существование, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует и существовала тысячу лет. Поэтому главное - это укрепление суверенитета", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiyanın suverenliyini gücləndirmək vacib məsələdir”
Версия на английском языке Strengthening Russia's sovereignty 'main task', Putin says

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