Путин: Главная гарантия суверенитета России - совершенствование ядерной триады

Будем поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду - это главная гарантия суверенитета России.

Будем поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду - это главная гарантия суверенитета России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой коллегии военного ведомства.

Путин отметил, что Россия будет наращивать свой военный потенциал: "Против России активно используется военный потенциал и возможности НАТО. Мы будем продолжать наращивать свой военный потенциал".

Президент РФ также заявил об отсутствии ограничений в финансировании Вооруженных сил, страна дает армии "все, что просят".