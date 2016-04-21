​Путин: ФСБ России пресекла деятельность 80 иностранных агентов в стране

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ ФСБ России пресекла деятельность 80 сотрудников зарубежных спецслужб.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Системная работа ФСБ позволила снизить уровень террористической угрозы. По линии контрразведки пресечена деятельность 80 кадровых сотрудников зарубежных спецслужб, выявлено более 350 их агентов и лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. Следует и дальше грамотно, поступательно работать по этим направлениям", - заявил Владимир Путин на встрече с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности.