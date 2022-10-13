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Путин: Есть реальная угроза голода на фоне волатильности цен на энергоресурсы и продукты

Путин: Есть реальная угроза голода на фоне волатильности цен на энергоресурсы и продукты Президент России Владимир Путин отметил существование реальной угрозы голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире.
В регионе
13 октября 2022 г. 10:16
Путин: Есть реальная угроза голода на фоне волатильности цен на энергоресурсы и продукты

Президент России Владимир Путин отметил существование реальной угрозы голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал в четверг, выступая в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Нашему Совещанию и другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею в виду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", - сказал он.

По его словам, "это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, да и в развивающихся государствах". "Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах", - указал Путин.

Касаясь ситуации в Афганистане, он отметил, что одним из острейших вызовов безопасности для региона по-прежнему остается Афганистан.

"Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами", - сказал Путин, призвав разморозить заблокированные средства Афганистана и компенсировать стране ущерб.

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Версия на английском языке Putin: There is real threat of famine amid volatility in energy, food prices
Версия на азербайджанском языке Putin: “Enerji və ərzaq məhsullarının qiymətində volatillik fonunda real aclıq təhlükəsi var”

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