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Путин: Нам есть, о чем поговорить с Трампом

Путин: ​"Есть, о чем поговорить с Трампом"

Президент России Владимир Путин выразил готовность на диалог с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, об этом российский лидер заявил во время прямой линии.

"Разумеется, если американская сторона проявляет интерес, мы готовы к этому диалогу. Тем более, что нам есть, о чем поговорить", — заявил Путин.

Он также выразил надежду, что с России будут сняты санкции. 

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил свою встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет на следующей неделе в Осаке. 

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