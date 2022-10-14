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РФ пригрозила закрыть зерновой коридор, если взрывчатка для Крымского моста была из Одессы

РФ пригрозила закрыть зерновой коридор, если взрывчатка для Крымского моста была из Одессы Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.
В регионе
14 октября 2022 г. 17:16
РФ пригрозила закрыть зерновой коридор, если взрывчатка для Крымского моста была из Одессы

Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для совершения теракта на Крымском мосту доставили из Одессы на зерновозе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пока не установлено, была ли взрывчатка для подрыва Крымского моста вывезена из Одессы через коридор для зерновых поставок. ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для теракта на Крымском мосту была отправлена морем. Однако спецслужба точно не установила, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, то это поставит под вопрос зерновую сделку", - отметил он.

Путин также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил структурировать потоки украинского зерна, чтобы они шли прежде всего в беднейшие страны.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Partlayıcıların Odessadan göndərildiyi təsdiqlənərsə, Rusiya taxıl dəhlizini bağlayacaq”
Версия на английском языке Russia threatens to close grain corridor if reports regarding Crimean bridge explosion confirmed

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