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Путин: Эрдоган всегда держит слово

Путин: Эрдоган всегда держит слово Президент России: "Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца"
В регионе
17 декабря 2020 г. 15:29
Путин: Эрдоган всегда держит слово

"У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Турции Реджеб Тайип Эрдоганом. Иногда даже противоположные взгляды, но это человек, которые всегда держит слово".

Как передает российское бюро Report, об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Мужчина. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости, что очень важно для того, чтобы понять с кем имеешь дело", - заявил В. Путин.

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