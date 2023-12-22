Путин: Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ непростая

Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ непростая.

Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ непростая.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

"С учетом тех проблем, с которыми сталкивались в COVID, да и сейчас, ситуация не такая, конечно, слава богу, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации", - отметил Путин.

Президент РФ отметил, что вопросы биологической безопасности касаются всех ближайших соседей России. И эти темы будут обсуждаться на предстоящих встречах в Санкт-Петербурге с руководителями стран СНГ 25-26 декабря.

С докладом на совещании также выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.