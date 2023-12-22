Путин: Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ непростая

Эпидемиологическая ситуация на пространстве СНГ непростая.
Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
"С учетом тех проблем, с которыми сталкивались в COVID, да и сейчас, ситуация не такая, конечно, слава богу, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации", - отметил Путин.
Президент РФ отметил, что вопросы биологической безопасности касаются всех ближайших соседей России. И эти темы будут обсуждаться на предстоящих встречах в Санкт-Петербурге с руководителями стран СНГ 25-26 декабря.
С докладом на совещании также выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.