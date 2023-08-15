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Путин допустил интеграцию НАТО со структурами AUKUS в АТР

Путин допустил интеграцию НАТО со структурами AUKUS в АТР США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), не исключена интеграция сил блока с силами AUKUS.
В регионе
15 августа 2023 г. 12:03
Путин допустил интеграцию НАТО со структурами AUKUS в АТР

США пытаются переформатировать под себя систему межгосударственного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), не исключена интеграция сил блока с силами AUKUS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Московской конференции по международной безопасности.

"США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия", - сказал глава государства. Он отметил, что продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, "по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений".

"Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока AUKUS", - подчеркнул Путин.

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.

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