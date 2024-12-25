Путин: Доля нацвалют в коммерческих сделках СНГ превышает 85%

Доля национальных валют в расчетах участников СНГ превысила 85%, при этом страны Содружества все чаще используют собственные платежные системы.

Доля национальных валют в расчетах участников СНГ превысила 85%, при этом страны Содружества все чаще используют собственные платежные системы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ.

"Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками Содружества превышает 85%. Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере: для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые платежные системы и расчетные инструменты", - сказал он.