Путин: Договоренности между Россией, Ираном и Турцией по Сирии работают

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Договоренности между Россией, Ираном и Турцией по Сирии работают, страны сели за стол переговоров, несмотря на отношения между государствами региона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во время съемок фильма "Миропорядок 2018" сказал президент России Владимир Путин журналисту Владимиру Соловьеву.

Автор картины также спросил Путина о том, можно ли доверять каким-либо странам.

"Что значит доверять? У каждой страны есть свои интересы. И у России, у стран Ближневосточного региона, и у Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Израиля, Иордании. Есть свои интересы у таких глобальных игроков, как Соединенные Штаты, Китай, Индия. У России есть свои интересы. Первое, что нужно всегда сделать - это с уважением относиться к их интересам, добиваясь того, чтобы они относились с уважением к нашим. Это сложный процесс", - заявил В.Путин.