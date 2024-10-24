Путин: Делимитация границ Еревана и Баку - верный путь к мирному договору

Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном - верный путь к мирному договору.

Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном - верный путь к мирному договору.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания в формате аутрич на заседании "аутрич"/"БРИКС плюс".

"Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границ, это верный путь, действительно, к мирному договору", - сказал он после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян в ходе выступления сообщил, что Армения и Азербайджан смогут активизировать процесс делимитации границ после ратификации регламента работы комиссий.