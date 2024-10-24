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Путин: Делимитация границ Еревана и Баку - верный путь к мирному договору

Путин: Делимитация границ Еревана и Баку - верный путь к мирному договору Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном - верный путь к мирному договору.
В регионе
24 октября 2024 г. 15:38
Путин: Делимитация границ Еревана и Баку - верный путь к мирному договору

Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном - верный путь к мирному договору.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания в формате аутрич на заседании "аутрич"/"БРИКС плюс".

"Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границ, это верный путь, действительно, к мирному договору", - сказал он после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашинян в ходе выступления сообщил, что Армения и Азербайджан смогут активизировать процесс делимитации границ после ратификации регламента работы комиссий.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Ermənistan və Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası sülh sazişinə aparan doğru yoldur
Версия на английском языке Putin: Border delimitation is the right path to Armenia-Azerbaijan peace treaty

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