Путин: Делегацию РФ на COP29 в Баку возглавит Мишустин

Путин заявил, что делегацию РФ на климатической конференции ООН в Баку возглавит Мишустин.

Президент России Владимир Путин заявил, что делегацию РФ на климатической конференции ООН в Баку возглавит премьер Михаил Мишустин.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Согласно информации, Путин объяснил это тем, что недавно был с визитом в Азербайджане.

"Президент Ильхам Алиев меня звал (на конференцию - ред.), но я был там не так давно, и мы с президентом Алиевым договорились, что Россия будет представлена на высоком уровне и участие в этом мероприятии примет председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - сказал Путин.

Напомним, что 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку 11-22 ноября.