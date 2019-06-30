Президент России Владимир Путин часто использует английский и немецкий языки для общения во время двусторонних переговоров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, использует (иностранные языки. — ред) весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий. С остальными английский в ходу», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».