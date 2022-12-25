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Путин: цель РФ - в объединении русского народа

Путин: цель РФ - в объединении русского народа Цель РФ - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров.
В регионе
25 декабря 2022 г. 14:01
Путин: цель РФ - в объединении русского народа

Цель РФ - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет", - сказал глава государства.

Вместе с тем Путин отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiyanın məqsədi rus xalqını birləşdirməkdir”

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