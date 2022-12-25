Путин: цель РФ - в объединении русского народа

Цель РФ - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров.

Цель РФ - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет", - сказал глава государства.

Вместе с тем Путин отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров.