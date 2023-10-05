Путин: Бывших "руководителей" Карабаха и в Армении не хотят видеть

Бывших "руководителей" Карабаха и в Армении не хотят видеть.
Как сообщает российское бюро
Путин выразил надежду, что Баку будет исходить из гуманных соображений в отношении бывших "руководителей" Карабаха.
Напомним, что ранее, комментируя ситуацию с арестом Рубена Варданяна, российский лидер отметил, что тот сам отказался от российского гражданства.
Отметим, что так называемые "руководители" квази-образования Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян, вместе с Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном, были арестованы. Такая мера пресечения избрана им в рамках расследования уголовных дел против сепаратистов.