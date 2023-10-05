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Путин: Бывших "руководителей" Карабаха и в Армении не хотят видеть

Путин: Бывших "руководителей" Карабаха и в Армении не хотят видеть Бывших руководителей Карабаха и в Армения не хотят видеть.
В регионе
5 октября 2023 г. 20:21
Путин: Бывших руководителей Карабаха и в Армении не хотят видеть

Бывших "руководителей" Карабаха и в Армении не хотят видеть.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин выразил надежду, что Баку будет исходить из гуманных соображений в отношении бывших "руководителей" Карабаха.

Напомним, что ранее, комментируя ситуацию с арестом Рубена Варданяна, российский лидер отметил, что тот сам отказался от российского гражданства.

Отметим, что так называемые "руководители" квази-образования Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян, вместе с Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном, были арестованы. Такая мера пресечения избрана им в рамках расследования уголовных дел против сепаратистов.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Qarabağın keçmiş “liderlərini” Ermənistanda da görmək istəmirlər”
Версия на английском языке Putin: They don’t want to see former “leaders” of Karabakh in Armenia, either

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