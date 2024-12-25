Путин: Будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы AZAL в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом он заявил на открытии заседания неформального саммита СНГ, проходящего в Санкт-Петербурге.

"От имени всех глав государств СНГ я хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим", - сказал президент РФ.

Он отметил что, по согласованию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в Актау вылетел самолет МЧС РФ.

"Мы будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших и я уверен, что будет произведено тщательное расследование. Мы согласуем работу наших авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией", - сказал он.