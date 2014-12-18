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    Президент РФ: Без участия Турции решение региональных вопросов невозможно

    Сотрудничество России и Турции продолжится

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия выступает за сбалансированное решение кипрского вопроса без вмешательства извне.

    Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин.

    По его словам, когда имеет место вмешательство извне, договоренности обычно  распадаются. 

    Касаясь вопроса о том, что ЕС уговаривала Турцию присоединиться к санкциям против России, Путин отметил, что во время переговоров с президентом Турции Р.Эрдоганом, турецкий лидер заверил его, что сотрудничество с Россией продолжится. 

    "У нас также много схожих точек по многим региональным вопросам. Поэтому считаем, что без участия Турции, решение таких вопросов будет невозможно", - заявил президент РФ. 

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