Президент РФ: Без участия Турции решение региональных вопросов невозможно

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия выступает за сбалансированное решение кипрского вопроса без вмешательства извне.

Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин.

По его словам, когда имеет место вмешательство извне, договоренности обычно распадаются.

Касаясь вопроса о том, что ЕС уговаривала Турцию присоединиться к санкциям против России, Путин отметил, что во время переговоров с президентом Турции Р.Эрдоганом, турецкий лидер заверил его, что сотрудничество с Россией продолжится.

"У нас также много схожих точек по многим региональным вопросам. Поэтому считаем, что без участия Турции, решение таких вопросов будет невозможно", - заявил президент РФ.